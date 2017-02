Omicidio Luca Varani: pm chiede 30 anni per Foffo e processo per Prato

Manuel Foffo ha scelto il rito abbreviato per l'omicidio di Luca Varani, ed il pm al termine della requisitoria chiede 30 anni di carcere (che diventerebbero 20). Il magistrato sollecita poi il rinvio a giudizio per l'altro imputato, Marc Prato.

Il pm Francesco Scavo chiede 30 anni di reclusione nel processo con rito abbreviato a carico di Manuel Foffo, reo confesso dell'omicidio di Luca Varani. Marc Prato, l'altra persona imputata per l'assassinio del 23enne, sarà invece giudicato con rito ordinario ed il pm ne sollecita il rinvio a giudizio.



La Procura di Roma accusa sia Manuel Foffo che Marc Prato di concorso in omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Luca Varani, ucciso il 4 marzo scorso in un appartamento a Roma sito in via Igino Giordani, è stato finito con centinaia di colpi di coltello e martello (dopo un tentativo di strangolamento con una corda di nylon) durante un festino a base di alcol, droga e sesso a cui lui però non aveva partecipato.



Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, infatti, il 23enne sarebbe stato scelto "caso" da Foffo e Prato perché volevano vedere cosa si provava ad uccidere una persona. Anche se i due imputati si scaricano reciprocamente le maggiori responsabilità, la Procura di Roma ritaglia invece per entrambi un ruolo "paritario" nell'omicidio.



I due imputati, però, hanno scelto strade diverse per difendersi. Manuel Foffo ha infatti chiesto il rito abbreviato che prevede lo sconto di pena pari a un terzo in caso di condanna (quindi potrà ottenere massimo 20 anni di carcere). Marc Prato, invece, ha scelto il rito ordinario ed il processo, in caso di rinvio a giudizio, avverrà davanti a una Corte d'Assise.