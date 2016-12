Omicidio Luca Varani: chiesto rinvio a giudizio per Manuel Foffo e Marc Prato

Come prevedibile, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Manuel Foffo e Marc Prato, accusati di omicidio premeditato per la morte di Luca Varani, avvenuta nel marzo scorso in un appartamento di Igino Giordani a Roma.



A firmare la richiesta il pm Francesco Scavo, che in questi mesi ha condotto l'indagine che ha ricostruito l'efferato omicidio. Manuel Foffo e Marc Prato continuano a scaricarsi a vicenda la responsabilità dell'omicidio, avvenuto al clou di festini a base di sesso, droga ed alcol a cui Luca Varani non aveva partecipato. Stando alle ricostruzioni dell'accusa, infatti, il giovane sarebbe stato scelto "a caso" dagli imputati che avrebbero voluto capire cosa si prova ad uccidere una persona.