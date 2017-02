Terrorismo: politica delleporte aperte ci espone a gravi rischi, dice Squeri (Fi)

Luca Squeri di Forza Italia sul rischio terrerismo in Italia.

"La relazione annuale degli 007 al Parlamento mette in evidenza, in modo molto netto, il rischio che andiamo denunciando da tempo: l'ingente e incontrollato flusso migratorio, unito all'impossibilità di garantire opportunità a chi arriva, aumenta la diffusione del radicalismo islamico" riporta in una nota il deputato di Forza Italia Luca Squeri.



"Per anni abbiamo ascoltato i multiculturalisti da due soldi della sinistra escludere categoricamente il legame tra flussi migratori e terrorismo e sostenere l'idea di un'integrazione facile - commenta infine -, lontana dalla realtà. Ora è arrivata l'ennesima smentita. Se il governo continua a latitare in Europa e ad aprire a tutti le porte dell'Italia, l'ottimo lavoro di inquirenti e forze dell'Ordine rischia di non bastare per arginare un pericolo sempre più incombente, che non si può certo fermare con l'ideologia delle belle parole."