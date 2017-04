Def: aumento IVA per ridurre scudo fiscale è gioco delle 3 carte, dice Squeri (Fi)

Luca Squeri di Forza Italia sul Def 2017.

"Aumentare l'IVA per ridurre lo scudo fiscale è un gioco delle tre carte inaccettabile. Un incremento dell'IVA avrebbe effetti devastanti sulla domanda interna e sarebbe un colpo pesantissimo al mondo dell'impresa" avverte in una nota Luca Squeri, deputato di Forza Italia.



L'esponente forzista riferisce infine: "Quando nel Def si mettono nero su bianco 4,6 miliardi di euro per gli immigrati, è difficile poi sostenere che per gli italiani non restano risorse sufficienti da consentire una riduzione della pressione fiscale. E' una questione di priorità: quelle del governo targato PD sono completamente sbagliate."