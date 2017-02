Minacce su Facebook a Bebe Vio: fatto preoccupante, dice Pancalli (CIP)

Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commenta le minacce che sono state rivolte a Bebe Vio attraverso una pagina aperta su Facebook.

"Apprendo con sgomento la notizia delle minacce che, secondo il Codacons, sarebbero state rivolte all'atleta paralimpica Bebe Vio attraverso il social network Facebook. Si tratta di un fatto gravissimo e preoccupante" denuncia in una nota Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.



"Mi auguro solo che le autorità competenti facciano chiarezza sull'accaduto e individuino al più presto i responsabili di questo gesto ignobile e profondamente disgustoso. - chiarisce - E' inaccettabile che la Rete venga utilizzata per disseminare odio e violenza e per alimentare questa barbarie. Voglio esprimere a Bebe Vio la mia vicinanza e quella del Comitato Italiano Paralimpico".