Luca Bizzarri (senza Paolo) nominato presidente Fondazione Palazzo Ducale

Luca Bizzarri, il comico di norma in coppia con Paolo Kessisoglu, è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale. "La mia non è e non sarà una scelta di campo" assicura.

"Che sfida. Che onore. Mi mangeranno vivo. Un sacco di gente godrà se le cose andranno male. Accetto". E' così che Luca Bizzarri, il comico di norma in coppia con Paolo Kessisoglu, ha detto sì alla nomina di nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale. "Ho detto sí, alla fine di mille pensieri, per un motivo soltanto: perché sono genovese e qualsiasi genovese, davanti alla possibilità concreta di impegnarsi per la propria città, avrebbe detto sì" scrive su Facebook Luca Bizzarri.

"Palazzo Ducale - spiega - è la sala più importante e bella della nostra casa, soprattutto per merito di chi si è assunto la responsabilità di averne cura fino ad ora e per prima cosa tengo particolarmente a ringraziare Luca Borzani, che ha lavorato in maniera davvero egregia, sperando anche di trovare in lui preziosi consigli e la solidarietà di cui avrò bisogno in futuro per continuare a fare bene".



"Palazzo Ducale continuerà ad essere luogo di cultura, mostre e spettacoli, sarà la casa dei genovesi aperta anche a chi a Genova sarà ospite. Posso e voglio promettere entusiasmo ed impegno, ringrazio il Comune di Genova e la Regione Liguria che mi hanno proposto questa avventura, spero che avrò nel Sindaco Bucci, nel Presidente Toti (che continuerò a perculare, lo giuro) - assicura il comico - e soprattutto in Ilaria Cavo e Elisa Serafini degli alleati sicuri ed affidabili, così come spero di poter contare sull'appoggio e sulla critica costruttiva di chi ora è all'opposizione".



Oltre al PD, appare soddisfatto della nomina anche GIovanni Toti, di Forza Italia: "La scelta di Luca Bizzarri fatta dall'amministrazione regionale risponde all'esigenza di individuare una persona capace e competente, ma anche in grado di portare innovazione e fantasia in istituzioni che hanno bisogno di guardare al futuro e non cullarsi nel proprio passato".



"Parto per questa avventura conscio dei miei limiti, convinto che se nella mia vita mi fossi fermato davanti a 'forse questo non lo so mica fare' non avrei fatto nulla delle cose che ho fatto e che mi hanno portato fino a qui. Userò la fantasia, l'esperienza che ho accumulato negli anni, la passione che mi lega a tutte le forme di spettacolo, intrattenimento e cultura e conterò su l'aiuto di tutti, a partire dal nuovo Direttore che avrà le competenze specifiche a me mancanti" conclude Bizzarri, assicurando: "La mia non è e non sarà una scelta di campo, ma semplicemente un impegno per partecipare alla crescita e al rilancio della città che amo. A Genova, troppo spesso, si gode più delle disgrazie altrui che delle proprie gioie. Io mi auguro che Palazzo Ducale sia una gioia di cui essere fieri tutti insieme".