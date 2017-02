Louvre: uomo con due zaini e machete grida Allahu Akbar, soldato gli spara

Un soldato francese in servizio della missione Sentinel ha sparato attorno alle ore 10, nei pressi del piazzale del Louvre, ad un uomo che ha cercato di aggredirlo con un machete, al grido di alcune minacce. Attualmente, l'area attorno al museo è stata chiusa.



Il prefetto della polizia di Parigi, Michel Cadot, ha precisato che l'aggressore è stato ferito gravemente alle gambe (anche se diversi media riportavano ferite la cuoio capelluto). Il prefetto ha spiegato che l'attentatore indossava "due zaini" e si e scagliato contro i militari di stanza al Carrousel du Louvre al grido di "Allahu Akbar". Gli artificieri non hanno però trovato tracce di esplosivi all'interno degli zaini.



Oltre all'aggressore, nessun'altro è rimasto ferito. L'area del Louvre è stata immeditamente evacuata. Chiusa "per motivi di sicurezza". anche la stazione della metropolitana "Palais royal- Musée du Louvre" che si trova sulla linea 7.