Chris Cornell morto a 52 anni. Loredana Errore: Grazie per la tua Arte

Loredana Errore ricorda Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden morto improvvisamente a 52 anni.

"Accadono cose che ci lasciano senza parole lasciando vuoti in eterne canzoni. Ricordo la versione magica, sentita, graffiata dall'anima di Billie Jean, che nonostante sia uno di quei pezzi intoccabili, Chris Cornell era riuscito a renderla diversa ed originale" srive su Facebook Loredana Errore, commentando la prematura ed impprovisa morte del cantante 52enne dei Soundgarden.



"Sicuramente non è mai il momento giusto per andare via e questo non lo era per niente soprattutto per la sua famiglia... non si è mai preparati. Grazie per la tua Arte" conclude l'ex concorrente di Amici.