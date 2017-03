Black Friday: ora si può anche in Lombardia

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato una norma che permette di praticare promozioni, iniziative e sconti per il Black Friday, l'ultimo venerdì del mese di novembre.

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la norma che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi.

Soddisfatto Renato Borghi, presidente di FederModaMilano e Federazione Moda Italia, perché, viene spiegato in una nota, il provvedimento "dà, così, il via libera alla possibilità, per i commercianti, di praticare promozioni, iniziative e sconti per il Black Friday, l'ultimo venerdì del mese di novembre".



"Il Black Friday - spiega Borghi - è una festa 'importata' che, un po' come avvenuto per Halloween, si è sempre più radicalizzata anche in Italia. Con questa modifica di legge, proposta dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico Mauro Parolini, ed approvata (ieri, ndr) dal Consiglio regionale, i commercianti lombardi del settore moda potranno cogliere quest'opportunità alla stregua di tutte le altre Regioni".



"Ora - si precisa - c'è più trasparenza. La norma precedente vietava le vendite promozionali dal 25 novembre e, per il Black Friday, metteva i dettaglianti moda in difficoltà rispetto a catene e grandi gruppi che, con un rischio basso di sanzioni non efficaci come deterrente, tappezzavano siti e vetrine di sconti. Auspichiamo ora controlli più stringenti da parte delle istituzioni locali contro chi continuerà a fare sconti nei periodi non consentiti. Ma soprattutto servono sanzioni proporzionate alla superficie del punto vendita".