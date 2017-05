Lodovica Comello: Chris Cornell tra i miei ricordi più belli

Lodovica Comello, ex stella della Disney, ricorda Chris Cornell, morto suicida all'età di 52 anni: "La sua voce mi riporta a quegli infiniti sabati pomeriggio in sala prove".

"Mi ricordo che quando avevo 13 anni con la mia prima band suonavamo gli Audioslave. Avevamo una piccola cantina a disposizione e avevamo ricoperto ogni centimetro quadrato di parete con i cartoni delle confezioni delle uova, per insonorizzare la stanza e non far arrabbiare i vicini" scrive su Facebook Lodovica Comello, commentando il suicidio di Chris Cornell, cantante 52enne dei Soundgarden e degli Audioslave.



"Ero l'unica femmina del gruppo, e la proposta di aggiungere 'Doesn't Remind Me' al repertorio arrivò dai miei compagni di band. - racconta la cantante - All'inizio non ne ero entusiasta: non era molto nelle mie corde per via della tonalità maschile e dell'anima grunge di Chris Cornell. Io ero più una tipa da 'Dolores O'Riordan' o 'Alanis Morissette'."



"Comunque alla fine non potevo più fare a meno di questo pezzo. - sottolinea Lodovica Comello - Mi dispiace davvero tanto che Chris Cornell se ne sia andato, ma dal mio angoletto e a modo mio gli auguro un buon viaggio. E anche se probabilmente non gliene fregherebbe niente, vorrei fargli sapere che la sua voce mi riporta a quegli infiniti sabati pomeriggio in sala prove, quando provavamo e riprovavamo il pezzo a loop per ore intere perché ci piaceva da matti. Chris Cornell occupa un pezzetto dei miei ricordi più belli".