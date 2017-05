Take-away pugliese a Roma: ma lassismo lavorativo ferma anche Lino Banfi

Lino Banfi rivela di stare per aprire un take-away pugliese a Roma, ma è costretto a rinviare l'inaugurazione del locale di mese in mese al causa del lassismo lavorativo di chi deve sbrigare le ultime pratiche: Acea, Italgas e Telecom.

"Libero sfogo sulle inefficienze che subiamo. Voglio raccontarvi un fatto che mi fa incazzère e ho bisogno di sfogarmi. Dunque, con la mia famiglia stiamo aprendo un ristorante take-away pugliese a Roma. Abbiamo trovato un bel locale in affitto nella zona di Piazza Cavour, abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione, abbiamo selezionato fornitori e personale. Non vediamo l'ora di cominciare ma... Acea, Italgas e Telecom non ce lo permettono!" denuncia ieri su Facebook l'attore Lino Banfi.



"Siamo in attesa da settimane degli allacci dopo aver firmato contratti, accettato preventivi e pure pagato anticipatamente: non c'è niente da fare! La Telecom buca gli appuntamenti, all'Acea e Italgas non sanno dirti niente, nessuna data, solo 'è in lavorazione'. - prosegue - Nel frattempo, oltre al danno economico per la mancata apertura, gli otto ragazzi, disoccupati, che abbiamo selezionato, sono in attesa di firmare il contratto e di prendere il loro stipendio, ma tutto viene rinviato di mese in mese. Anche loro ci stanno rimettendo".



"So che il mio caso non è nulla di particolare, chissà quanti ci sono passati. Qualcuno dirà: 'Ma tu sei Lino Banfi! Potevi rivolgerti alle alte sfere per avere un trattamento particolare!' Non l'ho fatto e non lo voglio fare, come non mi piace, per esempio, saltare le file in stazione o all'aeroporto (confesso che all'ufficio postèle non ci vado mai...)" chiarisce quindi l'attore.



"Credo che se ognuno facesse con coscienza il proprio lavoro non ci sarebbe bisogno di raccomandazioni per avere un servizio che si paga e a cui si ha diritto. - sottolinea infatti Lino Banfi - Ma ho paura che questo sia diventato una città dove le mancanze di pochi, il ritardo delle pratiche, il rinvio dei lavori perché piove, c'è traffico o chissà che altra giustificazione, tutto questo, come il battito d'ali della farfalla che diventa uragano, si ripercuote a catena sulla vita di tantissima gente che non si merita queste pastoie, queste difficoltà, queste ingiustizie. Se il nostro Paese non decolla forse è anche per questo e ognuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Compreso qualcuno delle Compagnie suddette che magari mi sta leggendo...".