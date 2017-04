Vinitaly: come si fa il vino biologico, a Linea Verde

Torna Linea Verde, in onda domenica 9 aprile su Rai1.

"Domenica 9 aprile Linea Verde, su Rai1 alle 12.00, sarà a Verona in diretta dal Vinitaly, una delle più importanti fiere del mondo dedicate al vino. Patrizio Roversi e Daniela Ferolla faranno il punto sul vino italiano e su un mercato in grandissima espansione: il biologico. Sono sempre di più le persone che scelgono di comprare prodotti provenienti da agricoltura biologica, ma quando si sceglie un prodotto bio si sa cosa significa? Che differenze ci sono con prodotti allevati e coltivati con metodo convenzionale? Parte e finisce da Verona un viaggio per rispondere a queste domande. Inoltre, Patrizio Roversi dalla Toscana racconterà il vino bio e l'allevamento di animali autoctoni come la cinta senese. Daniela Ferolla dalle Marche andrà a vedere come nasce una pasta integrale biologica e una filiera che sta crescendo sempre più, quella dei cosmetici e saponi" viene scritto in un comunicato della tv di Stato.