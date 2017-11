Piemonte, tra cioccolato e birra a "Linea Verde" su Rai1

Linea Verde - Piemonte, tra cioccolato e birra, 12 novembre 2017 alle 12 e 20.

"Prosegue il viaggio di Linea Verde lungo lo Stivale. Domenica 12 novembre alle 12.20 su Rai1 Patrizio Roversi e Daniela Ferolla si troveranno in Piemonte per seguire la filiera di due prodotti amati sicuramente dai palati più fini. Daniela seguirà la trasformazione del cacao in cioccolato pregiatissimo, Patrizio invece si tufferà nel mondo della birra agricola. Sembrano due alimenti lontani anni luce tra loro" viene spiegato in una nota dalla tv di Stato.



"Birra e cioccolato nascono millenni prima di Cristo in territori del pianeta tra loro molto distanti, ma solo negli ultimi anni, dopo essersi affermati a livello gastronomico e culturale in tutto il mondo, si incontrano e 'innamorano' l'uno dell'altro" prosegue la Rai.



Si continua in ultimo: "Ci sono volute elaborazioni delle materie prime e molti viaggi prima che si potesse immaginare e scoprire la felice unione di due alimenti cari all'uomo. Un viaggio con una scenografia unica come quella delle Langhe, dei noccioleti e del paesaggio piemontese fatto di vigne e castelli."