Gli agrumi della Sicilia venuti all'Arabia

Prosegue il viaggio sulla via degli agrumi, a Linea Verde in onda domenica 5 febbraio su Rai1.

"Dalla Calabria alla Sicilia. Linea Verde, in onda domenica 5 febbraio alle 12.20 su Rai1, continua il viaggio nel mondo degli agrumi con Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Arance e limoni sono arrivati in Sicilia mille anni fa portate dagli Arabi, hanno creato ricchezza e bellezza, hanno plasmato il paesaggio agricolo, ma quale sarà il futuro di queste coltivazioni? Siamo nel pieno della raccolta delle arance rosse IGP e dei limoni invernali" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



"Patrizio Roversi segue la filiera dal campo alla tavola per capire come funziona il mercato di questi frutti. Ma gli agrumi producono anche bellezza - viene comunicato in ultimo dalla Rai -, gli agrumeti si estendono in territori ricchi di tesori artistici e naturalistici. Da Taormina ad Acireale ai piedi dell'Etna vengono raccontati luoghi unici attraversati dalle Vie della Zagara. Un pò come già succede con le strade del vino in molte regioni d'Italia, in Sicilia sono nate sei vie della Zagara legate ai territori delle IGP e DOP agrumicole. Daniela Ferolla racconta questo bello e anche il buono di questi frutti, aiutata da Ciro Vestita."