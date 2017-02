Dopo terremoto e neve l'Appennino centrale oltrepassa la "Linea Verde"

Nuovo appuntamento con Linea Verde, in onda domenica 12 febbraio su Rai3.

"Domenica 12 febbraio Linea Verde, su Rai1 alle 12.20, dedica una puntata speciale all'Appennino centrale colpito da due eventi eccezionali, soprattutto perché concomitanti: un nuovo sciame sismico e un'ondata di maltempo che ha lasciato sul terreno metri di neve" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



"Il comparto più colpito è l'agricoltura, la zootecnia in particolare. Da Pieve Torina, nelle Marche, fino alle colline del Teramano: il viaggio di Daniela Ferolla e Patrizio Roversi porterà alla scoperta delle grandi difficoltà che stanno affrontando agricoltori e allevatori, ma anche della incrollabile volontà di non mollare" prosegue la Rai.



"Si scopriranno i prodotti di eccellenza dell'Appennino centrale, dai formaggi ai salumi ma, soprattutto, si cercherà di capire insieme a un geologo e a un climatologo come cambia il territorio sottoposto a questi eventi estremi. E, di conseguenza, come cambierà l'agricoltura e la sua filiera" si continua in conclusione.