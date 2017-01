Lindsay Lohan: su Instagram messaggio in arabo e cancella tutte le foto

Rimane ancora avvolta nel mistero la decisone dell'attrice italo-irlandese Lindsay Lohan di cancellare tutte le sue foto su Instagram. Nella giornata di ieri, infatti, Lindsay Lohan, balzata spesso sulla cronaca rosa per ubriacature, scandali ed eccessi, ha cancellato dal suo account Instagram tutte le sue foto, lasciando al loro posto solo la frase in arabo "Alaikum salam" (la pace sia con voi).



C'è chi ipotizza, quindi, che Lindsay Lohan si sia convertita all'Islam. Negli ultimi mesi, infatti, Lindsay Lohan ha trascorso diverso tempo in Turchia nei campi di rifugiati siriani. Per il momento dall'attrice e dal suo staff nessuna spiegazione né conferma ufficiale riguardo il suo avvicinamento alla religione islamica.