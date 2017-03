Lillo e Greg, i Frigidaires e Alex Braga: il ritorno di 610 live, su Radio2

In diretta dalla Sala A di via Asiago torna '610 live', da lunedì 27 marzo su Radio2.

"Torna '610 live' dalla Sala A di Via Asiago a Roma. Lunedì 27 marzo - viene esposto in una nota della Rai -, alle ore 21, lo storico programma di intrattenimento di Radio2, che quest'anno ha compiuto 13 anni, sarà in scena in una puntata dal vivo, per un pubblico di fortunati ascoltatori e in diretta su Radio2."



"Lillo e Greg, con la conduzione di Alex Braga, per uno spettacolo fatto di tutti i comici e i personaggi che hanno reso il programma uno dei più amati di Radio2. Dal 'Grande Capo Estiqaatsi' al signor Fogazzari a 'Che l'hai visto', dal massimo esponente della corrente poetica del 'volgarismo' Enrico Maria di Giada Ombrosa, alla maestra Cifolacci alle prese con dei bambini 'superinformati'. Ad arricchire la serata, la musica dal vivo degli immancabili Greg & The Frigidaires, 'la più grande, fantastica, brava e immodesta Doo-Wop Band che sia mai esistita'" prosegue la tv di Stato.



Si fa sapere in conclusione: "Lillo & Greg proporranno i loro cavalli di battaglia alternandoli a delle imperdibili new entry, grazie anche alla versatilità degli attori che fanno di '610' un programma sempre 'sulla cresta dell'onda', per citare la sigla del programma. Con i conduttori, anche Simone Colombari, Federica Cifola, Lallo Circosta ed Emanuela Fanelli. Un vero e proprio Best of in diretta radiofonica e in diretta streaming su www.radio2.rai.it."