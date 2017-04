In Puglia spendere bene e presto i fondi UE, chiede Ventricelli (PD)

Liliana Ventricelli del PD sui fonti UE destinati alla Puglia.

"Sono impietosi i dati sulla spesa dei fondi europei in Puglia. Il Fondo sociale europeo (Fse) ed il fondo di sviluppo rurale (Feasr) del ciclo comunitario 2014-2020 sono delle opportunità gigantesche che al momento segnano 'zero' per le somme spese. Questo è preoccupante per settori fondamentali come il lavoro, le imprese, l'istruzione, la formazione, il miglioramento dei servizi pubblici e l'agricoltura" afferma in una nota la deputata del Partito Democratico Liliana Ventricelli, commentando i dati diffusi dal Corriere della Sera.



"In Puglia bisogna far suonare la sveglia quanto prima - sottolinea la parlamentare - poiché sono a disposizione ingenti risorse da mettere a valore. Il punto non è solo spendere in tempo, anche se è un aspetto importante. E' necessario impiegare tali finanziamenti in modo qualificato e produttivo, per generare auto-sviluppo ed occasioni di lavoro. I ritardi accumulati sono già un grave peso".



"E' lecito attendersi un impulso immediato a fare bene e presto; nel contempo, per la trasparenza, si faccia conoscere ai pugliesi una tabella di marcia completa di azioni, finanziamenti e tempi in cui arrivare ai risultati", conclude l'esponente dem.