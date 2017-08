Ligue 1: solo su Premium Sport la stagione stagione 2017-2018, dal 4 agosto

Su Premium Sport parte il campionato francese Ligue 1, da venerdì 4 agosto.

"Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto 2017, parte la 'Ligue 1', il campionato francese che Premium Sport trasmetterà in esclusiva anche per la stagione 2017/18. Il week end di calcio francese sui canali Premium comincerà con i campioni in carica del Monaco, che venerdì 4 agosto alle ore 20.45 ospiteranno al 'Louis II' il Tolosa" fanno sapere in una nota da Mediaset.

Il gruppo milanese continua: "Sabato 5, invece, le telecamere di Premium si sposteranno sul Parco dei Principi, dove alle ore 17.00 l' Amiens farà visita al Paris Saint Germain, ormai a un passo dall'acquisto di Neymar: in questo modo le magie del fenomeno brasiliano in Champions League, nel campionato francese e nella Coupe de la Ligue saranno visibili solo dagli abbonati Premium."

"E alle ore 20.00 il testimone passerà a Mario Balotelli e al suo Nizza - si comunica in ultimo -, impegnato nella trasferta di Saint Etienne. Ma non finisce qui: domenica 6 la programmazione sui canali Premium prevede la sfida tra Bielsa e Ranieri in Lille-Nantes alle ore 15.00, Angers-Bordeaux alle ore 17.00 e il Marsiglia di Garcia contro il Dijon alle ore 21.00. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play."