Campobello di Licata: rubano nella notte 8 quintali d'uva, arrestati

Arrestati 4 ladri di uva.

"Avevano appena finito di caricare otto quintali d'uva asportata da un vigneto durante la nottata appena trascorsa - fa sapere in una nota l'Arma -, in contrada d'Agostino a Campobello di Licata. Quattro individui, infatti, si stavano rifornendo di uva da tavola, caricata su alcune autovetture ma proprio sul finire, sono stati acciuffati dai Carabinieri della Compagnia di Licata, impegnati in un servizio di prevenzione nelle aree rurali."



Dalla Benemerita viene riportato: "I quattro, sfiniti dalla stanchezza, quando si sono visti accerchiare dai militari dell'Arma, non hanno neanche tentato la fuga a piedi. E così sono finiti in manette: un 45 enne del luogo, un 45 enne ed un 36enne originari di Licata ed un 28enne di Canicattì. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario del vigneto, il quale, oltre a ringraziare i Carabinieri per la restituzione, sembrerà una barzelletta, ha ringraziato anche la sfortunata banda per avergli fatto il raccolto degli otto quintali d'uva, che oramai era pronta ed in perfetto stato di maturazione. I quattro, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati ristretti agli arresti domiciliari."