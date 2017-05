Riforma Codice Antimafia: appello Libera ad approvazione senza modifiche

Libera rivolge un appello ai senatori affinché approvino senza modifiche riforma del codice antimafia

"La riforma del codice antimafia è urgente e necessaria affinché si possano ottenere e consolidare le condizioni legislative e operative per giungere all'effettiva restituzione alla collettività di tutto il patrimonio sottratto alle mafie, che deve diventare sempre di più bene comune, in termini di welfare e inclusione, di opportunità educative e culturali, di promozione cooperativa e di imprenditorialità giovanile, di tutela del lavoro e di economia sociale, di riscatto e speranza per il nostro paese" ricorda su Facebook Libera.



L'associazione auspica quindi "un senso di responsabilità da parte delle forze politiche al Senato nel portare, senza modifiche, a rapida approvazione la riforma del codice antimafia in discussione la prossima settimana".



"Il testo approvato alla Camera nel novembre 2015, - viene infatti specificato - raccoglie gran parte delle proposte e delle richieste di chi opera quotidianamente nella lotta alla criminalità, in particolare organizzata: da chi svolge le indagini patrimoniali, fino a coloro che lavorano per non disperdere il patrimonio di legalità e democrazia costituito dai beni confiscati".



"E' in gioco la concreta possibilità che il nostro Paese faccia un ulteriore ma significativo passo sulla strada della legalità e della giustizia sociale", conclude Libera.