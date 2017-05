Su migranti M5S cerca solo di strappare voti alla Lega, dice Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle del PD contro il MOVimento 5 Stelle.

"Quello dei flussi migratori è un tema che M5S sa affrontare solo elencando numeri noti e espressioni offensive come quelle contro le Ong, senza proporre nulla di nuovo", dichiara in una nota Lia Quartapelle, capogruppo PD in Commissione Esteri alla Camera, in risposta ad un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo.



"Grillo - spiega - sceglie accuratamente le parolacce da usare. Con un post sul blog finalmente il MoVimento 5 Stelle si ricorda di un tema che anima la vita pubblica italiana da anni, e sta impegnando da mesi governo e Parlamento. Un tema che avevano furbescamente tralasciato durante la discussione del programma sugli esteri. Una questione scansata con un bel voto di astensione al disegno di legge sulla cittadinanza".



"Perché al M5S non sarà sfuggito che l'Italia si batte dal 3 ottobre 2013 per il superamento di fatto del regolamento di Dublino né che con la legge di bilancio del 2016 abbiamo negoziato con la Commissione affinché le spese dei rifugiati e una parte delle spese per affrontare le cause strutturali delle migrazioni sono scorporate dal computo del deficit. - conclude l'esponente dem - I Cinquestelle continuano comunque a procedere così perché pensano che con gli insulti o le generalizzazioni si possa strappare qualche voto alla Lega. Non si rendono conto che in questo modo si qualificano come quello che sono, cioè come un movimento che appartiene alla peggiore destra".