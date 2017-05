Migranti: su Ong governo indaghi per evitare strumentalizzazioni, dice Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle del PD sulle Ong.

"Il governo fa bene a sostenere tutte le iniziative, giudiziarie e parlamentari, volte all'accertamento della verità sulle operazioni di salvataggio dei migranti da parte delle Ong nel Golfo di Sicilia. Proprio nell'interesse dei numerosi volontari che con generosità sono impegnati sulle navi di soccorso è necessario fare chiarezza, per dimostrare in modo ineluttabile la genuinità delle loro attività umanitarie" dichiara in una nota Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico.



"E' invece da respingere l'uso politico e strumentale delle indagini, che si è ormai tradotto in una campagna d'odio contro le Ong che ha già prodotto effetti tragici e distorti, come si è visto con l'attacco neofascista alla sede italiana dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni" sottolinea la parlamentare PD.



"Alcune forze politiche, M5S e Lega Nord in testa, hanno cinicamente gonfiato fonti inattendibili e ipotesi non comprovate per costruire nemici artificiali e per speculare, ancora una volta, su una gravissima crisi umanitaria. - aggiunge - Bisogna distinguere i fatti dalle opinioni e il Governo ha l'onere di porre un argine a questo cinismo. Nell'interesse della verità, della giustizia e dell'onore dell'Italia che, con la Guardia Costiera, la Marina militare e con il contributo delle Ong, è in prima linea per salvare migliaia di vite umane nel Mediterraneo."