Macron in LIbia segue atteggiamento italiano di mediazione, dice Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle del Pd sull'incontro di Macron in LIbia con i due leader Haftar-Serraj.

"Dopo mesi nei quali Forza Italia ha continuato a denunciare una presunta solitudine dell'Italia davanti alla vicenda libica, oggi gli esponenti del partito di Silvio Berlusconi cambiano rotta e leggono l'iniziativa francese dell'incontro Haftar-Serraj di domani come segno di debolezza del governo italiano sorpassato dalla iniziativa di Parigi" espone in una nota Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico.

"Quante giravolte per continuare comunque ad attaccare il governo. - denuncia - In realtà, l'iniziativa di domani fa parte di quella pressione politico-diplomatica congiunta sui protagonisti della crisi libica per arrivare a una stabilizzazione del paese di cui l'Italia è da sempre protagonista".

"L'iniziativa di Macron segna una discontinuità rispetto all'atteggiamento più filo-Haftar della presidenza Hollande e segue finalmente l'atteggiamento italiano di mediazione tra le parti. - chiarisce l'esponente dem - Anche a riprova di un più stretto coordinamento tra Macron e Gentiloni, l'incontro di domani sarà al centro dei colloqui tra i ministri Angelino Alfano e Jean-Yves Le Drian previsti per oggi pomeriggio".