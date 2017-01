Libia: no a polemiche partitiche su riapertura ambasciata, chiede Quartapelle (PD)

"L'Italia è impegnata in uno sforzo continuo a fianco della Libia perché rafforzi nel più breve tempo possibile le sue istituzioni in modo unitario - comunica la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle -, inclusivo e funzionante. Per costruire il futuro della Libia, è importante essere tra i libici, come deciso dalla nostra diplomazia con la riapertura della sede di Tripoli. Accompagnare la Libia in un percorso che assicuri stabilità e pace durature non è semplice, ma è una delle priorità internazionali per la quale l'Italia si è sempre impegnata in un quadro e in una logica multilaterale. Utilizzare quindi in chiave polemica tra i partiti la notizia della riapertura della nostra rappresentanza diplomatica a Tripoli non serve ed è, anzi, controproducente."