Libia, PD: perché M5S fa parlare Tofalo che ha frequentato trafficanti armi?

Lia Quartapelle del PD contro il M5S sulla missione italiana in Libia.

"E' sconcertante e vergognoso che il MoVimento 5 Stelle incarichi per la dichiarazione di voto finale sulla Libia Angelo Tofalo, noto per le sue discutibili frequentazioni con i trafficanti di armi" afferma in una nota la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle.

"Con che credibilità l'onorevole Tofalo parla di 'incontri segreti' sulla Libia'? L'impegno italiano verso la Libia è trasparente ed è stato discusso in parlamento in questi giorni. Tofalo invece è stato coinvolto come testimone da una inchiesta per traffico internazionale di armi, proprio verso la Libia. - ricorda la capogruppo PD della Commissione Esteri alla Camera - Dopo aver preso parte a un incontro segreto tra persone indagate per traffico di armi e il leader di una milizia islamista libica, Khalifa Guell. Questa è la politica estera a 5 Stelle: improvvisazione, mancanza di pudore e nessuna idea dell'interesse dell'Italia."