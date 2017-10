ICAN dopo Nobel vince Colomba d'oro. Quartapelle (PD): per modificare la storia

Lia Quartapelle del PD commenta la consegna della Colomba d'oro all'ICAN.

"Soddisfazione e felicitazioni per l'assegnazione del Nobel per la Pace 2017 alla campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, che oggi sarà premiata a Roma anche con la Colomba d'oro. Raccogliendo le energie di decine di migliaia di persone, ICAN federa 486 organizzazioni e ne coordina le attività in 101 Paesi nel mondo, tra cui il nostro. Un impegno volto a modificare la storia, per sospingerla verso un mondo libero dalle armi nucleari, in nome della sicurezza internazionale e del diritto umanitario" dichiara in una nota Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico.



"L'Italia aderisce all'obiettivo del disarmo generale che è infatti uno dei pilastri del Trattato di Non Proliferazione. - assicura - Come Partito Democratico abbiamo voluto ribadirlo attraverso la mozione parlamentare approvata dalla Camera a ridosso dell'ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando si è aperto, tra l'altro, il processo di ratifica del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Si tratta di un ulteriore importante strumento giuridico, la cui esistenza deve molto all'iniziativa umanitaria lanciata da ICAN, e la cui adesione dell'Italia deve essere considerata seriamente, congiuntamente ai nostri alleati e compatibilmente con i nostri impegni internazionali".



Peccato però che l'Italia si è ben guardata di partecipare sia ai negoziati del Trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari che al voto finale. Inoltre, è bene ricordare che nel 2016 il nostro Paese ha avuto un vero e proprio boom (più 85,7%) sulle esportazioni di armi: dato che non aiuta a raggiungere il citato "disarmo generale".



L'esponente dem conclude: "In un periodo storico in cui riaffiorano tensioni pericolosissime, alle ipotesi di soluzioni muscolari preferiamo i negoziati per la soluzione politica e pacifica delle controversie e i passi in avanti per l'eliminazione delle 15mila bombe nucleari che minacciano il pianeta e chi lo abita". Almeno 40 delle quali custodite in Italia per conto degli americani.