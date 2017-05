Cristian Provvisionato libero: promessa Alfano mantenuta, dice Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle del PD commenta la liberazione di Cristian Provvisionato.

"La liberazione di Cristian Provvisionato è una grande notizia che suscita sentimenti di gioia, commozione e soddisfazione. - sottolinea in un comunicato Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico - Gioia per la ritrovata libertà di un nostro concittadino. Commozione al pensiero che potrà prestissimo riabbracciare la sua famiglia che lo attende con angoscia da quasi due anni. Soddisfazione per il lavoro portato avanti in tutti questi mesi con discrezione e dedizione dalla Farnesina per sbrogliare con serietà e competenza una vicenda internazionale molto complicata".



"Poche settimane fa, il ministro Angelino Alfano aveva ricevuto la madre di Christian promettendo di risolvere il caso. La promessa è stata mantenuta" conclude la parlamentare.