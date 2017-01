Al via sottoscrizione per borsa di studio Giulio Regeni, annuncia Quartapelle (PD)

"Grazie anche al sostegno della famiglia, degli amici e degli ex colleghi del Collegio del Mondo Unito viene oggi lanciata una sottoscrizione per creare una borsa di studio intitolata alla memoria di Giulio Regeni. Il destinatario sarà un adolescente egiziano, che potrà venire in Italia per due anni e frequentare lo stesso tipo di scuola secondaria, il Collegio del Mondo Unito, in cui Regeni aveva studiato prima di proseguire i suoi studi a Londra e a Cambridge" annuncia in una nota Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico.



"Non dobbiamo mai smettere di chiedere la verità su quanto è accaduto a Giulio. - dichiara - E infatti la magistratura e la diplomazia italiana stanno esercitando le loro prerogative con diligenza e determinazione. Tuttavia, benché restino l'obiettivo prioritario, l'individuazione di tutta la catena dei responsabili e la loro condanna non faranno vivere, da sole, la giustizia".



"La borsa di studio intitolata a Giulio Regeni, per una scuola, quella di Duino, dove si incontrano e crescono insieme duecento ragazzi da tutto il mondo è uno strumento attraverso il quale si vuole lanciare un messaggio di verità, memoria e speranza" sottolinea la parlamentare.



"Attraverso una libera offerta - rivela in ultimo l'esponente dem -, chiunque potrà contribuire a fare continuare una storia di curiosità, intelligenza, dialogo e passione per il mondo: la storia di Giulio Regeni."