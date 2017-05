Adozioni internazionali: CAI indaghi sugli enti, dice Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle del PD dopo la nomina del nuovo vicepresidente alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

"Con l'annuncio della nomina di un nuovo vicepresidente, mi auguro che la Commissione per le Adozioni Internazionali possa tornare a funzionare al più presto, dopo il periodo di vacatio dovuto alla scadenza del mandato di Silvia Della Monica. - segnala in un comunicato la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle - I bambini coinvolti nel processo di adozione, le famiglie, gli enti autorizzati, il sistema delle adozioni nel suo complesso hanno bisogno di una Commissione pienamente funzionante per poter rispondere alle tante questioni che attendono di essere affrontate."



"Occorre restituire regolarità ai lavori della CAI che, pur essendo un organo collegiale, è stata convocata l'ultima volta nel 2014. - ricorda quindi - È necessario per assicurare la ripresa delle comunicazioni con alcuni paesi e per pervenire a una celere pubblicazione dei dati per le adozioni del 2016. Inoltre, le famiglie sono in attesa dell'erogazione dei rimborsi previsti dagli stanziamenti delle leggi di bilancio 2016 e 2017. E occorre anche fare luce sui presunti reati che, secondo alcuni organi di stampa, sarebbero stati commessi da alcuni enti autorizzati, contro i quali, tuttavia, la Commissione non ha mai attivato le procedure di verifica previste dal regolamento, creando così un clima d'incertezza e generando una situazione di sfiducia insostenibile".