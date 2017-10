Scuola: decreto Fedeli apre graduatorie bidelli anche a migranti

Mario Pittoni della Lega Nord sul decreto che apre le graduatorie dei bidelli ai migranti con permesso di soggiorno.

"Anche i bidelli dovranno ora fare i conti con la concorrenza straniera. Un decreto del ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli permetterà infatti ai migranti con permesso di soggiorno di accedere alle graduatorie, scavalcando migliaia di italiani in attesa da anni. Chi rappresenta la categoria parla di decisione 'irrazionale' in presenza di autoctoni, se non altro perché gli stranieri 'non possono avere l'esperienza già maturata sul campo dai precari italiani'" sottolinea in una nota Mario Pittoni, responsabile federale Istruzione della Lega Nord.

"Ma a spalancare le porte agli immigrati è una legge del PD con cui l'Italia - dopo il pressing dell'allora ministro all'Immigrazione Cécile Kyenge - si è allineata alla normativa europea, che di fatto mette i nostri lavoratori in concorrenza col mondo, innescando una serie di guerre tra poveri che non risolvono alcun problema, ma consentono di contenere i salari".