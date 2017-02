Poste: cosa intende fare Agcom per tutelare il servizio universale, chiede Lega Nord

"Uffici postali chiusi, consegna a giorni alterni e centri di smistamento invasi da lettere. Poste Italiane ha rinnegato la sua mission di società a capitale pubblico e si è orientata verso obiettivi di guadagno, lontani dalle reali esigenze della collettività. A pagarne le conseguenze sono i cittadini ai quali, di fatto, è negato il diritto di usufruire del servizio universale postale" denunciano in una nota i parlamentari della Lega Nord.



"L'Agcom che ha approvato il provvedimento relativo all'attuazione del modello di recapito a giorni alterni e che allo stesso tempo è chiamata a svolgere la verifica di ogni misura di razionalizzazione dell'erogazione del servizio universale postale, valutandone in relazione ai casi concreti, la portata dei disagi e dei corrispondenti benefici, dovrebbe sapere che tale modello ha generato il caos generale: - viene specificato - migliaia di lettere in giacenza, depositi saturi e ritardi nelle consegne. Un fallimento sotto tutti i punti di vista".



"Per questo i deputati e i senatori della Lega Nord hanno scritto all'Agcom chiedendo l'esito di tale attività di vigilanza, anche alla luce delle numerose denunce mosse dalle Amministrazioni locali e dei sindacati. Allo stesso tempo si chiede quali siano le azioni che l'Autorità intende intraprendere, alla luce della fallimentare politica portata avanti da Poste Italiane".