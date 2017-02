Gesù confido in te! Suor Faustina Kowalska

Napolitano non capisce che No a referendum è per elezioni anticipate, dice Lega

La Lega Nord chiede a Giorgio Napolitano di mettersi l'anima in pace sulle elezioni anticipate.

"Sorprende che Giorgio Napolitano non capisca il voto che hanno espresso i cittadini il 4 dicembre con il referendum. Oltre ad aver bocciato una pessima riforma costituzionale hanno infatti espressamente chiesto di essere finalmente rappresentati. Chi si mette di traverso alle elezioni non fa un dispetto alla Lega Nord ma ai cittadini. Con senso di responsabilità si vada al voto invece di continuare a vivacchiare grazie a squallidi inciuci politici", affermano i capigruppo del Carroccio, Gian Marco Centinaio e Massimiliano Fedriga, replicando alle dichiarazioni dell'ex Capo dello Stato. Redazione Condividi Tweet

