Età pensionabile: Martina e governo non prendano in giro lavoratori, dice Lega

Massimiliano Fedriga e Roberto Simonetti sull'innalzamento dell'età pensionabile.

"A che gioco giochiamo? Il ministro Martina che si schiera con i contrari all'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, lo sa che il governo che rappresenta ha sempre rifiutato la richiesta della Lega Nord di bloccare l'età per andare in pensione?" domandano in una nota il capogruppo del Carroccio Massimiliano Fedriga e il deputato Roberto Simonetti.

"Lui e il governo la smettano di prendere ulteriormente in giro i lavoratori. - chiariscono - Hanno avuto quasi 5 anni per cancellare o almeno modificare la legge Fornero e oggi si ergono a paladini delle pensioni. Se realmente vogliono risolvere il problema sostengano la nostra proposta di legge già calendarizzata in commissione che prevede, appunto, la sterilizzazione del requisito anagrafico per accedere al pensionamento".