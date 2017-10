Il Tam Tam Basket di Castel Volturno a Le Iene Show: parla Malagò

'Le Iene Show', in onda martedì 17 ottobre su Italia 1.

"Martedì 17 ottobre in prima serata su Italia 1 appuntamento con 'Le Iene Show'. Conducono Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia della Gialappa's band. Da tempo si discute in Italia dello 'Ius Soli' (dal latino 'diritto del suolo'), termine con cui si fa riferimento alla proposta di legge che modificherebbe le attuali regole sul diritto di cittadinanza" si riporta da Mediaset.



Il Biscione prosegue poi: "Il disegno di legge, approvato dalla Camera nel 2015 e ora in discussione al Senato, riguarda in particolare i bambini nati in Italia da genitori stranieri. In quanti conoscono davvero i contenuti di questa legge? Quali sono i requisiti necessari? Servizio di Matteo Viviani che incontra i componenti della Tam Tam Basket di Castel Volturno, squadra di ragazzi che nonostante siano nati in Italia non hanno la cittadinanza italiana perché figli di genitori di origine africana."



"A detta del coach Massimo Antonelli l'iscrizione di questi giocatori al campionato giovanile non sarebbe stata consentita perché il regolamento per i ragazzi over 14 dispone che all'interno di ogni team ci siano solo due giocatori stranieri. - si prosegue - A tal merito, la Iena raggiunge, quindi, Giovanni Malagò, Presidente del CONI."