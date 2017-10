Chi il regista italiano molestatore stile Weinstein? E' ultra quarantenne

Le Iene Show intervistano altre attrici o aspiranti tali che denunciano di essere state molestate sessualmente dallo stesso potente rista italiano ultra quarantenne.

Mentre Asia Argento pubblica su Twitter la lista aggiornata donne che in queste settimane hanno accusato Harvey Weinstein di averle aggredite, violentate e/o molestate, rischia a breve di finire nelll'occhio del ciclone un regista italiano. In dei servizi de Le Iene Show (video), decine di attrici, aspiranti tali o collaboratrici denunciano di essere state abusate sessualmente dallo stesso regista ultra quarantenne, molto famoso.

Finora, Le Iene non hanno fatto il nome di questo regista ma ormai, dopo la testimonianza di sempre più donne, il cerchio attorno a lui sembra stringersi.

La Iena Giarrusso sottolinea inoltre che "se le cose sono andate esattamente come sostengono tante giovani attrici incominciamo a pensare veramente che abbia dei disturbi e bisogno di essere curato".