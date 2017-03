Prorogare contratto a chi ha lavorato in Centri impiego nel 2016, dice Venittelli (PD)

Laura Venittelli del PD co-firmataria di una mozione per prorogare il contratto a a tutti coloro che hanno operato nel 2016 nei Centri per l'impiego.

"Estendere a tutti coloro che hanno operato nel 2016 la proroga contrattuale, non solo a chi avesse il contratto in scadenza a fine 2016, con particolare riferimento alla questione del Centro per l'impiego di Campobasso" chiede in una nota Laura Venittelli, deputata del Partito Democratico e co-firmataria di una mozione sul tema.



"L'Italia oggi, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della riforma nel mercato del lavoro nello specifico delle politiche attive, mostra ancora criticità per i servizi pubblici per chi è in cerca di occupazione. - spiega - A ciò si aggiunge che le nuove disposizioni contenute nel Jobs Act possono far correre il rischio non solo di aumentare il già elevato numero degli utenti presi in carico dai servizi per l'impiego, ma soprattutto la disparità e frammentazione delle politiche attive su tutto il territorio nazionale".



"Inoltre, - prosegue l'eesponente dem - una elevata quota di personale precario rende meno efficiente l'organizzazione del lavoro soprattutto se vista in un'ottica di medio periodo".



"L'auspicio è che si intervenga ulteriormente a favore di tutti coloro che hanno operato nel corso dell'anno 2016 e che il decreto Milleproroghe possa essere utilizzato anche per quei lavoratori dei Centri per l'impiego che, come è accaduto in alcuni territori, non hanno avuto la possibilità di concludere il loro servizio al 31 dicembre 2016 a causa dell'ingorgo creatosi attorno alle attribuzioni di competenze, che a tutt'oggi risulta irrisolto", precisa infine la parlamentare.