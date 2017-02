Polizza ricavo: al via sperimentazione salva grano, dice Venittelli (PD)

Laura Venittelli del PD sulla sperimentazione legata alla polizza ricavo per gli agricoltori.

"E' stata presentata dal Ministro alle Politiche agricole Maurizio Martina e dai vertici dell'Ismea una sperimentazione legata alla polizza ricavo, messa in campo soprattutto per salvaguardare la redditività nel campo cerealicolo", informa in una nota la deputata PD Laura Venittelli, componente della XIII Commissione della Camera.



"La polizza ricavo - spiega - è uno strumento assicurativo che protegge l'agricoltore da perdite per minori ricavi derivanti anche da sovra-produzione. Una innovazione importante, che vede l'Italia e il suo governo primi in Europa con questa tipologia di asset assicurativo per i produttori di grano".



"Il ruolo dell'Ismea è orientato a favorire l'ingresso di questo prodotto sperimentale nel mercato assicurativo, tramite lo strumento della riassicurazione, che offre alle compagnie assicurative una forma di protezione da eventuali perdite in questa prima fase di lancio delle polizze. Il budget stanziato per la sperimentazione della Polizza ricavo è di 10 milioni di euro", viene quindi precisato.



"Una opportunità importante - conclude l'esponente dem - che potrà dare garanzie alle aziende agricole produttrici e ai coltivatori del frumento".