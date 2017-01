Minniti d'accordo con Orlando su abolizione immigrazione clandestina?, chiede Ravetto (Fi)

"Che cosa dice il ministro Marco Minniti in merito alla proposta odierna del suo collega Andrea Orlando di eliminare il reato di immigrazione clandestina?" domanda in una nota Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.



"Chi detta veramente la linea sull'immigrazione all'interno del PD? - prosegue - Attendiamo chiarimenti e speriamo che le lacerazioni all'interno del governo e della sua maggioranza non portino all'ennesimo nulla di fatto sul tema migranti, o peggio a delle inaccettabili marce indietro sui punti fermi riguardanti la legalità e la sicurezza del nostro Paese".