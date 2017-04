Migranti: su Ong Di Maio si coordini con Comitato Schengen, dice Ravetto (Fi)

Laura Ravetto di Forza Italia replica a Luigi Di Maio del M5S.

"Sono lieta dell'attivismo, se pur tardivo, dell'onorevole Luigi Di Maio sulla questione Ong" afferma in un comunicato la deputata di Forza Italia Laura Ravetto.



"Tuttavia, la prossima volta Di Maio si coordini meglio con i membri del Comitato Schengen che appartengono al MoVimento 5 Stelle: scoprirà che, da tempo, sono a conoscenza del ruolo delle Ong nel Mediterraneo grazie a un'indagine conoscitiva svolta dal Comitato, prima di qualunque altro organo parlamentare. In particolare Di Maio vada a rivedersi l'audizione del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, tenutasi lo scorso 22 marzo" commenta in conclusione la presidente del Comitato di controllo su Schengen.