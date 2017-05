Migranti: Guardia Costiera sembra gestire corridoio umanitario, dice Ravetto (Fi)

Laura Ravetto di Forza Italia riflette sul ruolo della Guardia Costiera italiana riguardo il trasporto dei migranti.

"Dalle audizioni portate avanti dal Comitato Schengen sta emergendo con chiarezza che la Guardia Costiera italiana è diventata de facto la responsabile di tutte le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e a ridosso delle coste libiche - illustra in un comunicato la deputata di Forza Italia Laura Ravetto -, a prescindere da qualunque disposizione relativa all'obbligo di cooperazione tra Stati nelle operazioni di soccorso in mare e a prescindere da qualsivoglia regola internazionale relativa al principio del 'porto vicino più sicuro'."



"Ritengo che il perimetro delle miglia nautiche di responsabilità nel Mediterraneo dovrebbe comportare - puntualizza quindi la parlamentare azzurra -, per lo meno, il coinvolgimento di altri Paesi decisamente più vicini alla Libia, quali la Tunisia e Malta. Scopriamo che, di fatto, esiste una sorta di 'Dublino telefonica', in base alla quale il responsabile delle operazioni di soccorso e trasporto risulta il Centro di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC) che viene chiamato per primo, a prescindere da chi avvista le barche dei migranti e a prescindere dalla vicinanza delle barche dei migranti alle coste di altri Paesi."



Conclude: "Poiché il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, come confermato dalle Ong che abbiamo ascoltato, viene sempre chiamato per primo da tutti, di fatto, la nostra Guardia Costiera parrebbe gestire, in assoluta solitudine e in ossequio alle strette indicazioni del Ministero dell'Interno, un corridoio umanitario che dalle coste libiche porta i migranti sulle coste siciliane."