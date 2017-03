Con totale abolizione voucher governo spera di sopravvivere, dice Ravetto (Fi)

Laura Ravetto di Forza Italia sull'abolizione dei voucher.

"La posizione sui voucher è chiara: abbiamo assistito a degli abusi ma non è che perché ci sono degli abusi uno deve incriminare tutta la disciplina. Noi dobbiamo aspettare il testo, se il testo dovesse essere un testo che smantella totalmente i voucher non avrà sicuramente il nostro voto di favore" assicura in una nota Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.



"Crediamo che i voucher siano importanti se usati legittimamente e bene, per consentire a degli imprenditori di assumere persone che altrimenti non assumerebbero, quindi buttare nel nulla tutta la disciplina dei voucher perché qualcuno ne abusa lo riteniamo sbagliato. - fa sapere in conclusione la presidente del Comitato di controllo su Schengen - Poi questa corsa del governo, indubbiamente, a fare un provvedimento fa pensare che, da una parte, il governo tenti la sopravvivenza, perché altrimenti il referendum metterebbe in dubbio la stessa sua sopravvivenza; dall'altra parte, che però chi ha indetto il referendum non indice un referendum tanto contro i voucher ma contro il governo e in particolare il provvedimento del Jobs Act tutto".