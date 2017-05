Vaccini: ok obbligo ma tutelare diritto allo studio, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD sull'obbligo dei vaccini a scuola.

"La notizia che il governo procederà in modo collegiale sui vaccini è molto positiva" riporta in una nota Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico.

"Credo che la ministra Valeria Fedeli abbia fatto bene a ricordare che l'obbligatorietà delle vaccinazioni va contemperata con il diritto allo studio sancito dalla Costituzione" prosegue l'esponente dem.



"Se da un lato bisogna spazzare via ogni ambiguità sulla necessità di tornare a vaccinare tutti i bambini per le malattie più rilevanti - riflette inoltre -, bisogna però anche evitare di passare dal laissex-faire ad una costrizione che impedirebbe addirittura la frequenza scolastica."



"Questa è una battaglia che non si combatte solo con le leggi - osserva dunque -, ma anche con la cultura. La copertura vaccinale è un'esigenza sanitaria dell'intera popolazione".