Strategia Energetica Nazionale: più limiti in Pianura Padana, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD sulla Strategia Energetica Nazionale.

"Oggi nella Commissione Ambiente del Senato abbiamo approvato un'importante risoluzione sulla Strategia energetica nazionale che impegna il governo a renderla seriamente più sostenibile dal punto di vista ambientale. Tra i punti che il ministro Gian Luca Galletti in audizione ha recepito, la possibilità di prevedere limiti di emissione più stringenti e specifici per gli impianti di produzione di energia che sorgono nelle zone con livelli di qualità dell'aria più compromessi, come la Pianura Padana" riferisce in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato.



"Per combattere l'inquinamento dell'aria nelle aree più critiche è necessario ricorrere a nuove strategie. Una di queste può essere istituire limiti di emissione differenziati per gli impianti di produzione di energia, come quelli a biomasse, che in zone come la Pianura Padana potrebbero essere più stringenti proprio per evitare importanti danni sanitari che in Italia, causano circa 21 mila morti l'anno. Il ministro ha dimostrato interesse per questa proposta e per l'incremento del verde urbano e della riforestazione capace, secondo la SEN francese, di ridurre dal 10 al 15% gli inquinanti aerei" chiarisce in ultimo la capogruppo PD in Commissione Ecomafie.