Senato dedichi busto a Lina Merlin: Puppato (PD) presenta proposta

Laura Puppato del PD presenta una proposta per dedicare un busto nei corridoi del Senato a Lina Merlin.

"Dedicare un busto a Lina Merlin proprio al Senato, nel luogo dove si è svolta tutta la sua attività parlamentare significa restituire a questa straordinaria figura politica femminile il posto che le spetta, attribuendole il giusto valore, che è pari a quello riconosciuto ai più importanti uomini politici del '900" dichiara in un comunicato Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, in merito alla proposta di erigere un busto alla prima donna eletta a Palazzo Madama.



"Merlin viene ricordata per la legge che ha chiuso i bordelli - rivela inoltre -, ma in realtà a lei si deve l'inserimento nell'articolo 3 della Costituzione l'importante inciso 'senza distinzione di sesso', ha contribuito all'approvazione della legge per il riconoscimento di diritti ai bambini 'figli di Nn' e alle normative sulle lavoratrici madri."



"Dopo essere stata partigiana, aver scontato 4 anni di confino e aver partecipato alla Costituente, da laica, socialista e riformista è stata la prima donna a parlare nell'Aula del Senato" prosegue l'esponente dem.



"In tre legislature a Palazzo Madama ha combattuto senza sosta per i diritti delle donne e dei più deboli. Il riconoscimento del Senato a Lina Merlin è un riconoscimento all'attività delle donne in questo ramo del Parlamento" sottolinea in conclusione.