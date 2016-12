Salva banche: 20 miliardi non è regalia ma garanzia per risparmiatori, dice Puppato (PD)

"L'operazione messa in campo dal governo in questi giorni pre natalizi ha una funzione fondamentale di stabilità e garanzia ai risparmiatori. Non si tratta di fondi già destinati, non si tratta di destinatari già scritti, non si tratta di regalie, né di tardive risposte, come si tenta di far credere per svilire l'importante azione a difesa del risparmio italiano. Ma si tratta di un ombrello, che vuole evitare ogni forma di speculazione esterna a danno del sistema bancario italiano e ogni forma di fuggi fuggi interno dagli istituti in crisi di liquidità e capitalizzazione, come oggi avviene in ambiti che rispondono ai nomi di Banca Popolare di Vicenza, veneto banca o di MPS" precisa in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato.



"Un'azione provvidenziale che dichiara al mondo la volontà di non abbandonare non tanto e non solo il sistema bancario, che anzi vede i componenti dei cda assoggettati ad azioni di responsabilità, quanto soprattutto i risparmiatori più deboli e le aziende che si scoprono esposte dalle norme vigenti e dalle situazioni critiche del loro istituto di credito di riferimento. I 20 miliardi sono un importo che contiamo di non utilizzare, ma che vogliamo diventi la diga contro ogni brutale speculazione" prosegue in conclusione.