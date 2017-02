PFAS Veneto: Bottacin mente Regione poteva fissare limiti, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD sugli inquinanti PFAS in Veneto.

"Le dichiarazioni dell'Assessore Bottacin alla relazione della Commissione Ecomafie sull'inquinamento di PFAS è un segnale lampante dell'incapacità di gestire una competenza delicata come l'ambiente. La commissione ha basato il proprio lavoro su relazioni scientifiche e tecniche e non ha fini politici - spiega in un comunicato Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico -, i dati non mentono, al contrario dell'assessore."



Aggiunge inoltre: "Su una decina di relazione inviate alle diverse Regioni, è la prima volta che riceviamo una risposta del genere, imbarazzante perché completamente priva di contenuto, tanto da lasciare il dubbio che l'Assessore abbia letto la relazione o meno ad ogni modo è sbagliato affermare che la Regione non potesse fissare dei limiti, dato che la Regione Lombardia, già con la delibera di giunta regionale n. 6/17252 del 1996, ante titolo V, ha fissato gli standard di qualità del suolo, dell'acqua di falda e di scarico. La Regione Veneto, quindi, aveva gli strumenti per agire e fissare i limiti a prescindere dal quadro nazionale".



"A dirlo esplicitamente, comunque, non è la Commissione Ecomafie, ma il Direttore Mantoan, a capo delle ULSS venete, che in una nota del 17 novembre 2016, protocollo n. 450099, indirizzata all'assessore alla sanità, all'agricoltura, all'ambiente e alla provincia di Vicenza, chiedeva ai 'suddetti soggetti istituzionalmente competenti la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione volti alla rimozione della fonte di contaminazione ivi comprese le opportune variazioni degli strumenti pianificatori di competenza', ora l'Assessore non vorrà mica venirci a dire che Mantoan è politicamente schierato contro la Lega Nord", sottolinea l'esponente dem.



"Faccio notare che, proprio alla provincia di Vicenza, ci si riferisce come istituzione fondamentale, dato che non ci furono le adeguate misure prese nel passaggio alla gestione consortile, invito Bottacin a riprendere in mano la relazione e a leggerla con calma, provando a lasciare da parte l'eterna campagna elettorale in cui la Lega ha incastrato il Veneto, ma cercando di prendere provvedimenti immediati per tutelare il territorio veneto e la salute di chi lo abita" rende noto in ultimo la capogruppo PD in Commissione Ecomafie.