Ius soli: Puppato (PD) in sciopero della fame 17 e 26 ottobre

Laura Puppato del PD sullo ius soli.

"Ho aderito fin da subito allo sciopero della fame a staffetta proposto dai colleghi Manconi, Ferrara e Corsini per sostenere l'approvazione dello ius soli" fa sapere in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato.

"Mi asterrò dal cibo il 17 e il 26 ottobre - prosegue dunque la capogruppo PD in Commissione Ecomafie -, con la speranza che il ddl possa arrivare in aula prima."

"Credo che questa mobilitazione possa servire a fare in modo che il buonsenso abbia il sopravvento, contro il populismo e l'informazione deformata alla Calderoli, che continua a parlare del 30% di ragazzi musulmani, quando sono il 3% della popolazione scolastica italiana" afferma infine.