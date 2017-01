Femminicidio: Commissione d'inchiesta anche grazie a staffetta parlamentare, dice Puppato (PD)

"Stamattina ho ricordato nell'Aula del Senato le ultime donne morte ammazzate per mano di un uomo al quale sono state legate da relazione affettiva. Dall'inizio di questa staffetta parlamentare, a giugno 2016, sono stati 36 i femminicidi nel nostro Paese, 5 solo dall'inizio del 2017, quindi in 18 giorni, 120 nel 2016. Una mattanza, alla quale da oggi potremmo contrapporre anche un nuovo strumento, una Commissione di inchiesta parlamentare finalizzata a migliorare la reazione dello Stato in termini di prevenzione e di repressione" riflette in un comunicato Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico.



"La Commissione d'inchiesta sul femminicidio nasce anche grazie al fatto che in Parlamento siamo riusciti a mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno gravissimo. Ha lo scopo di monitorare l'efficacia delle misure messe in campo fin qui - continua infine l'esponente dem -, come la normativa nazionale contro la violenza di genere 119/2013, il relativo fondo, il piano nazionale dedicato e i centri antiviolenza ai quali le donne minacciate dovrebbero poter ricorrere. Avrà anche il compito di indagare meglio su un fenomeno sociale che è difficile contrastare proprio per le sue profonde e complesse concause di natura culturale."