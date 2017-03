Energia pulita, federalismo, welfare e difesa comuni per rilanciare UE, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD riflette sul futuro dell'Unione europea.

"Il rilancio è l'unica vera speranza che abbiamo per l'Europa che immaginammo e che vogliamo, la più conveniente per Paesi come il nostro collocati lungo il Mediterraneo, fronte sempre più caldo se non saremo capaci di unirci e di guidare una politica anche di difesa comune rispetto al tema europeo" rende noto Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico.



"Quattro i temi su cui puntare per dare slancio al progetto Europa. A cominciare dal piano di difesa comune già previsto nei trattati di Lisbona ma che non è mai stato attuato. Tale piano prevede, secondo stime recenti molto attendibili, circa 120 miliardi di riduzione di costo complessivo per i 27 Paesi europei: per l'Italia otto miliardi, esatto importo che servirebbe per garantire a 3,2 milioni di invalidi italiani il raddoppio della pensione di invalidità, attualmente di 250 euro. - prosegue l'esponente dem - Secondo punto, il welfare comune. Unificare, sviluppare politiche fiscali e sociali rappresenterebbe un grande vantaggio per il nostro Paese e per tutta l'Europa. Terzo tema, l'energia pulita: il pacchetto legislativo che porta energia pulita a tutti i Paesi europei può costituire un ulteriore vantaggio in termini di rafforzamento per le imprese e le famiglie e permettere all'Europa di smarcarsi da pesanti condizionamenti. Bisogna lavorare affinché l'Europa di domani sia energeticamente autosufficiente e sostenibile grazie al solare dei Paesi del Sud, ma anche all'eolico dei Paesi del Nord".



"Infine il federalismo, l'unica vera contrapposizione seria agli unilateralismi - spiega infine -, ai sovranismi e al populismo che alimentano xenofobia e distacchi da questa Europa. L'Europa deve riuscire a diventare ancora più credibile e rilanciare l'unico vero federalismo che ci interessa: quello europeo che dia l'opportunità di costruire le basi di una nuova integrazione di chi oggi bussa alle nostre porte e ci chiede di diventare molto più razionali e molto più capaci di pensare in positivo, lavorando sulle cose che servono e non solo soffiando sul fuoco delle cattive ideologie."